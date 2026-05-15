Día de las Especies en Peligro de Extinción: cuáles son las más amenazadas de Yucatán

Cada tercer viernes de mayo se conmemora el Día de las Especies en Peligro de Extinción, una fecha creada en 2006, impulsada por la organización Defenders of Wildlife (Defensores de la Vida Silvestre), que lleva como propósito visibilizar la importancia de preservar a las especies, así como reconocer los factores que las amenazan.

Durante la conmemoración, también suelen celebrarse los éxitos de conservación, ya que a pesar de que se estima que un millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción a lo largo y ancho del planeta, existen casos que demuestran que es posible accionar para salvaguardar el patrimonio natural.

Con sus selvas, manglares, dunas, entre otros ecosistemas, Yucatán representa una región sumamente biodiversa, aunque distintos factores como la expansión urbana, la fragmentación de hábitat, la contaminación y la cacería, por mencionar algunos, amenazan a especies representativas como el jaguar, depredador fundamental para el equilibrio ecológico.

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¿Cuáles son las especies más amenazadas de Yucatán?

En el estado existen al rededor de 74 especies consideradas en Peligro de Extinción (P) de acuerdo con la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre ellas no solo se encuentran mamíferos como los felinos, también destacan vertebrados terrestres y acuáticos, así como plantas e incluso hongos.

A continuación se mencionará un listado de 10 especies (incluidos animales y plantas), algunas consideradas representativas en la entidad y en riesgo de desaparecer.