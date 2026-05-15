Día de las Especies en Peligro de Extinción: cuáles son las más amenazadas de Yucatán

Cada tercer viernes de mayo se conmemora el Día de las Especies en Peligro de Extinción, una fecha creada en 2006, impulsada por la organización Defenders of Wildlife (Defensores de la Vida Silvestre), que lleva como propósito visibilizar la importancia de preservar a las especies, así como reconocer los factores que las amenazan.
Durante la conmemoración, también suelen celebrarse los éxitos de conservación, ya que a pesar de que se estima que un millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción a lo largo y ancho del planeta, existen casos que demuestran que es posible accionar para salvaguardar el patrimonio natural.
Con sus selvas, manglares, dunas, entre otros ecosistemas, Yucatán representa una región sumamente biodiversa, aunque distintos factores como la expansión urbana, la fragmentación de hábitat, la contaminación y la cacería, por mencionar algunos, amenazan a especies representativas como el jaguar, depredador fundamental para el equilibrio ecológico.
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¿Cuáles son las especies más amenazadas de Yucatán?
En el estado existen al rededor de 74 especies consideradas en Peligro de Extinción (P) de acuerdo con la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre ellas no solo se encuentran mamíferos como los felinos, también destacan vertebrados terrestres y acuáticos, así como plantas e incluso hongos.
A continuación se mencionará un listado de 10 especies (incluidos animales y plantas), algunas consideradas representativas en la entidad y en riesgo de desaparecer.
- Jaguar (Panthera onca) - El jaguar está en peligro de extinción principalmente por la destrucción y fragmentación de su hábitat debido a la deforestación, el conflicto con ganaderos locales, y la caza furtiva para el comercio ilegal de sus colmillos y pieles.
- Colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza), endémico de México - En riesgo por la destrucción de su hábitat.
- Biznaga pol tsakam (Mammillaria gaumeri) - Especie de cactácea globosa pequeña, rara y endémica de la península de Yucatán, considerada vulnerable debido a su distribución restringida y a la destrucción de su hábitat.
- Mono araña (Ateles geoffroyi) - En peligro de extinción principalmente por la pérdida drástica de su hábitat (deforestación) y la caza ilegal.
- Oso hormiguero (Tamandua mexicana) - En peligro de desaparecer por la pérdida, fragmentación y destrucción de su hábitat natural, sumado a la caza ilegal, atropellamientos en carreteras y ataques por perros domésticos.
- Dama blanca ciega (Typhliasina pearsei) - Pez ciego endémico de los cenotes de Yucatán, en peligro de extinción principalmente por la severa contaminación del agua subterránea debido a actividades agrícolas, industriales y urbanas.
- Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) - Una de las especies de tortuga marina presentes en aguas yucatecas. En peligro de extinción principalmente por la caza ilegal y el comercio de su caparazón.
- Matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus) - Especie de ave endémica confinada a una zona muy restringida de dunas en la costa yucateca. En peligro de extinción principalmente por la pérdida y fragmentación de su hábitat costero.
- Iguana yucateca de cola espinosa (Cachryx defensor) - Conocida localmente como "chopito", está en peligro de extinción principalmente por la pérdida y fragmentación de su hábitat en la península de Yucatán.
- Ocelote y tigrillo (Leopardus pardalis y leopardus wiedii) - Están en peligro de extinción principalmente por la destrucción de su hábitat (deforestación para agricultura/ganadería), la caza furtiva por su piel y el comercio ilegal de sus crías como mascotas. Además, enfrentan la reducción de presas y conflictos con humanos.