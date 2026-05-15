Orgullo de campechano: Sheinbaum reconoce a la docente Arinda Carrillo con la medalla Ignacio Manuel Altamirano

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la entrega de la Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” a 42 docentes del país que acumulan más de 40 años de servicio en el sistema educativo nacional.

Noticia Destacada Entregan medalla "Manuel Altamirano" a 42 maestros por más de 40 años de servicio

El evento se realizó en el Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y fue transmitido en vivo. La mandataria reconoció personalmente la trayectoria, compromiso y dedicación de maestras y maestros que han dedicado gran parte de su vida a la formación de generaciones de mexicanos. Entre los galardonados hay representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima y Chiapas.

La maestra Arinda Carrillo, originaria de Calkiní, Campeche, fue una de las docentes distinguidas por su destacada trayectoria de más de cuatro décadas en la educación preescolar y formación docente.

Mensaje de la presidenta Sheinbaum

En su intervención, la presidenta Sheinbaum destacó que las y los maestros son fundamentales para el desarrollo del país. Reiteró el compromiso de su gobierno de seguir fortaleciendo las condiciones laborales del magisterio mediante aumentos salariales, basificaciones y mejoras en prestaciones. Además, se anunciaron nuevas medidas en beneficio del sector durante la ceremonia.

La Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” es uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Gobierno de México al magisterio. Distingue a quienes han mantenido una extensa y ejemplar carrera dentro de las aulas y el servicio educativo público.

Trayectoria de la maestra Arinda Carrillo

Arinda Carrillo nació el 5 de abril de 1967 en Calkiní, Campeche. Cursó su educación básica en su municipio natal y se formó como educadora en la Escuela Normal de Educadoras de Calkiní. Posteriormente, obtuvo la Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 31-A en Mérida, realizó un Diplomado en Desarrollo Humano y avanzó en estudios de Maestría en Educación.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos en escuelas normales de Campeche, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de docentes. Anteriormente ya había sido reconocida con la misma medalla en 2002 por su alto puntaje en Carrera Magisterial.

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JGH