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Muere una persona dentro de la tienda “Waldo's” del Centro de Kanasín

Una persona perdió la vida dentro de la tienda “Waldo's” del Centro de Kanasín, causando movilización policiaca.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Se desconoce la causa de muerte de la persona en la tienda “Waldo's” del Centro de Kanasín
Se desconoce la causa de muerte de la persona en la tienda “Waldo's” del Centro de Kanasín / Especial

Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este viernes en el centro del municipio de Kanasín, luego de que una persona perdiera la vida al interior de una tienda Waldo’s ubicada sobre la calle 19 por 28.

Tras el reporte al número 911, paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley y el levantamiento de indicios para esclarecer las causas del fallecimiento.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las posibles causas de la muerte.

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