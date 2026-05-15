Muere una persona dentro de la tienda “Waldo's” del Centro de Kanasín

Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este viernes en el centro del municipio de Kanasín, luego de que una persona perdiera la vida al interior de una tienda Waldo’s ubicada sobre la calle 19 por 28.

Tras el reporte al número 911, paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley y el levantamiento de indicios para esclarecer las causas del fallecimiento.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las posibles causas de la muerte.