Entregan medalla "Manuel Altamirano" a 42 maestros por más de 40 años de servicio

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de la medalla “Manuel Altamirano” a 42 docentes del país que cuentan con más de 40 años de servicio en el sistema educativo nacional.

Durante el evento realizado en el Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria reconoció la trayectoria, compromiso y dedicación de maestras y maestros que han dedicado gran parte de su vida a la formación de generaciones de estudiantes mexicanos.

Noticia Destacada Celebración del Día del Maestro por la presidenta Claudia Sheinbaum: En vivo

Entre los docentes galardonados se encuentran representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima y Chiapas, quienes recibieron la distinción por su permanencia y aportación al sector educativo durante más de cuatro décadas.

La medalla “Manuel Altamirano” es uno de los reconocimientos más importantes otorgados al magisterio en México y distingue a quienes han mantenido una extensa carrera dentro de las aulas y el servicio educativo.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que las y los maestros son fundamentales para el desarrollo del país y reiteró el compromiso de su gobierno de continuar fortaleciendo las condiciones laborales del sector mediante aumentos salariales, basificaciones y mejoras en prestaciones.

La ceremonia formó parte de las actividades oficiales por el Día del Maestro, donde también se anunciaron nuevas medidas en beneficio del magisterio mexicano y se reconoció el trabajo histórico de docentes en distintas regiones del país.