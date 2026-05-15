Tragedia en el Blvd Colosio: Motociclista derrapa y pierde la vida en Cancún

Un motociclista falleció en las primeras horas de la mañana de este viernes, cuando presuntamente derrapó en el bulevar Luis Donaldo Colosio, poco después de pasar la entrada de la delegación Alfredo V. Bonfil, en el sentido hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El cuerpo sin vida quedó en el carril izquierdo, mientras la motocicleta fue localizada en el área del camellón central. La Dirección de Tránsito Municipal recibió el reporte del accidente alrededor de las 7:10 horas, lo que generó bastante tráfico en esta zona.

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Las primeras versiones indicaron que el motociclista derrapó en la cinta asfáltica y colisionó la guarnición del camellón central. El fuerte golpe que sufrió en la cabeza, ocasionó su muerte.

Varios conductores que circulaban por el lugar solicitaron auxilio al número de emergencias 911 y posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena del percance, con lo que confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal cerraron la circulación en el carril izquierdo, pegado al camellón central, en donde se encontraba el cuerpo sin vida y la motocicleta accidentada, lo que generó tráfico pesado en el sentido hacia la salida de la ciudad en dirección a Playa del Carmen.

Los peritos en hechos de tránsito consideraron que el conductor de la motocicleta no tomó en cuenta las condiciones de la cinta asfáltica, perdió el control y el equilibro, con lo que derrapó hasta impactar el camellón central.