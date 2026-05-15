La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reorganización de Pemex; destaca reducción de la deuda

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances y retos que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex), destacando que en el último año y medio la empresa logró reducir su deuda financiera en alrededor de 20 mil millones de dólares.

La mandataria señaló que uno de los principales objetivos es consolidar la producción y exploración petrolera para alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios, además de fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo energético del país.

Entre los desafíos mencionados por la presidenta se encuentra el impulso al gas no convencional en México, considerado clave para disminuir la dependencia energética del extranjero y aumentar la producción nacional.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 15 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Asimismo, Sheinbaum indicó que Pemex debe continuar con el proceso de transformación del Sistema Nacional de Refinación, mediante la consolidación y fortalecimiento de todas las refinerías del país, buscando mejorar la capacidad de procesamiento de combustibles.

Otro de los retos planteados es aumentar la producción petroquímica y de fertilizantes, sectores que el Gobierno federal considera prioritarios para fortalecer la soberanía energética y apoyar al campo mexicano.

La presidenta también destacó la importancia de mejorar la logística de Pemex, especialmente en almacenamiento, transporte y distribución de combustibles, con el objetivo de hacer más eficiente la operación de la empresa.

En materia administrativa, Sheinbaum informó que otro de los objetivos será simplificar la estructura corporativa de Pemex, reduciendo el número de empresas filiales. Actualmente existen alrededor de 40 filiales y la meta es que queden únicamente cuatro, como parte de una estrategia de reorganización para disminuir costos y mejorar la eficiencia operativa.

La mandataria aseguró que Pemex continúa siendo una pieza fundamental dentro de la política energética nacional y reiteró que el Gobierno federal seguirá impulsando acciones para fortalecer a la empresa en los próximos años.