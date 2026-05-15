Niña de 11 años pierde el pulgar al quedar atrapada en un molino en Tulum

Una menor de apenas 11 años de edad sufrió la amputación de su dedo pulgar y estuvo a punto de perder también el dedo índice luego de un accidente ocurrido mientras lavaba un molino en una vivienda ubicada en una colonia invasión, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad en Tulum.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en un inmueble situado sobre una calle entre avenida Kukulkán y Júpiter Sur, donde presuntamente la madre de la menor le habría pedido ayudar a limpiar un molino utilizado para tortillas. Sin embargo, durante las labores la máquina se activó accidentalmente y atrapó la mano de la niña, provocándole severas lesiones que destrozaron parte de sus dedos.

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Tras la llamada de auxilio al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum acudieron de inmediato al lugar y solicitaron apoyo médico urgente. Paramédicos del Hospital Tulum brindaron las primeras atenciones a la menor y posteriormente la trasladaron en código rojo al hospital IMSS-Bienestar debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes consultadas señalaron que los médicos confirmaron la pérdida total del dedo pulgar, mientras que el dedo índice presentaba lesiones críticas, por lo que la menor fue enviada de emergencia a un hospital de Playa del Carmen con la intención de intentar salvarle esa extremidad mediante atención especializada.

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Al hospital también arribó personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), debido a que se trata de una menor de edad. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar si la niña únicamente ayudaba a su madre en labores domésticas o si presuntamente se encontraba realizando actividades relacionadas con trabajo dentro de una tortillería o molino.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la menor y por las condiciones en las que ocurrió el accidente, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.