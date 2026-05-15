“Seguiremos reconociendo a los maestros”: Claudia Sheinbaum anunciará nuevos beneficios

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en el marco de la celebración del Día del Maestro se anunciará un nuevo aumento salarial para docentes del país, además de otros beneficios y procesos de basificación para el magisterio.

La mandataria adelantó que los detalles serán dados a conocer durante el evento oficial dedicado a las y los maestros, como parte del reconocimiento al trabajo que realizan en las aulas y su importancia en la formación de millones de estudiantes en México.

Sheinbaum señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo las condiciones laborales del sector educativo, no solo mediante incrementos salariales, sino también con acciones que brinden mayor estabilidad laboral a docentes que aún no cuentan con una plaza definitiva.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 15 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Entre las medidas contempladas destacan nuevas basificaciones y apoyos dirigidos a maestras y maestros, buscando reconocer años de servicio y mejorar las condiciones del personal educativo en distintas regiones del país.

La presidenta aseguró que el magisterio es uno de los pilares más importantes para el desarrollo nacional, por lo que su gobierno mantendrá el compromiso de respaldar a quienes dedican su vida a la enseñanza.

El anuncio se da en medio de diversas demandas del sector educativo relacionadas con salarios, prestaciones y certeza laboral, temas que han sido recurrentes en las mesas de diálogo entre autoridades y representantes magisteriales.

Se espera que durante el evento oficial del Día del Maestro se revelen los porcentajes del incremento salarial y el alcance de los nuevos beneficios para el personal docente.

Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado de la SEP

Durante la misma conferencia matutina, la presidenta también fue cuestionada sobre la permanencia de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de versiones y especulaciones surgidas en redes sociales.

Ante ello, Sheinbaum señaló que hasta el momento el titular de la SEP no ha planteado dejar el cargo y afirmó que continúa trabajando en los proyectos educativos impulsados por el Gobierno federal.

La mandataria reiteró que Mario Delgado sigue enfocado en temas relacionados con educación, programas escolares y actividades rumbo al Mundial 2026, especialmente en proyectos deportivos y educativos dirigidos a estudiantes del país.