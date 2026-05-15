Fan Festival Monterrey 2026: Chayanne, Imagine Dragons y conciertos gratis durante el Mundial

¡Monterrey se prepara para vivir una auténtica fiesta mundialista! El Parque Fundidora será sede de un gran Fan Festival que combinará música, futbol y entretenimiento durante la próxima Copa del Mundo 2026, con artistas internacionales como Chayanne e Imagine Dragons como parte de los invitados principales.

El evento se desarrollará a lo largo de 21 días, periodo en el que miles de aficionados podrán disfrutar de conciertos, actividades y el ambiente mundialista en uno de los espacios más emblemáticos de Nuevo León.

La presentación oficial del festival estuvo encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con Mariana Rodríguez, titular de AMAR NL, quienes dieron a conocer parte de las actividades que acompañarán la justa internacional.

Durante el anuncio, Alejandro Hütt, host city manager de Monterrey ante la FIFA, destacó que el proyecto busca unir la pasión por el futbol con el talento musical local e internacional, además de proyectar a Nuevo León como uno de los destinos más importantes durante el Mundial.

“Habrá una combinación entre futbol y talento musical de gran relevancia, lo que generará mucha expectativa y atraerá visitantes al estado”, señaló.

Además del ambiente festivo, las autoridades esperan que el evento impulse una importante derrama económica gracias a la llegada de turistas nacionales y extranjeros que acudirán tanto a los partidos como a las actividades culturales y musicales.

En el marco de la presentación, el exdirector técnico de la Selección Mexicana, José Manuel “Chepo” de la Torre, también habló sobre el momento que vive el combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo, asegurando que el equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado avances importantes en sus recientes partidos.

El Fan Festival Monterrey arrancará el próximo 11 de junio y concluirá el 19 de julio en el Parque Fundidora. La entrada será gratuita, aunque los asistentes deberán realizar un registro previo debido al cupo limitado establecido para garantizar el control y la seguridad del evento.