Comando armado “levanta” a dos personas en Chiquilá tras balacera en la Veracruzana

Un comando armado desató el pánico la noche del viernes en este puerto tras realizar múltiples detonaciones de arma de fuego y privar de la libertad a dos personas en la colonia Veracruzana, tratándose de un hombre y una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada de manera oficial.

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A través de redes sociales, poco después de las 23:00 horas, habitantes de la mencionada zona reportaron los disparos y exigieron con urgencia el envío de elementos de seguridad mientras se refugiaban en sus hogares ante el temor de una tragedia mayor. Durante las primeras horas de este sábado, trascendió que las víctimas fueron subidas a la fuerza a vehículos por sujetos desconocidos en una vivienda de la calle Manantial.

Hasta el momento, las autoridades policiacas no han confirmado las identidades de los afectados ni las circunstancias exactas en las que se registró el doble rapto, en tanto que en la localidad priva el silencio ocasionado por el temor de la población. A pesar de la gravedad del suceso, las actividades del puerto continúan de manera regular y no se notó un reforzamiento inmediato de la seguridad, además de que ninguna instancia del municipio de Lázaro Cárdenas ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Pobladores denunciaron la ausencia de fuerzas policiales en la comunidad durante la mañana de este sábado. De manera posterior, se confirmó el despliegue de agentes de la Fiscalía General del Estado y fuerzas castrenses, quienes se limitaron a reforzar la vigilancia en los accesos carreteros al puerto para iniciar con las primeras indagatorias, sin que se reporten personas detenidas hasta el momento.

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