Restauranteros de Mérida sostienen cercanía con la CFE ante los apagones

Los apagones registrados durante las últimas semanas en distintos puntos de Yucatán han comenzado a generar afectaciones en el sector restaurantero, principalmente por pérdidas económicas y complicaciones operativas derivadas de la interrupción del suministro eléctrico, señaló Israel López García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad.

El líder cameral explicó que los cortes de energía representan un problema crítico para los establecimientos, especialmente cuando ocurren en horarios de alta actividad o se prolongan durante varios minutos. “Si estamos en un momento de actividades y se nos va la luz, sobre todo si es un caso prolongado, la gente deja de ir al restaurante”, comentó.

Noticia Destacada Se estabiliza la pesca en Progreso: aumentan los niveles de captura y precios de productos se estabilizan

Indicó que otra de las principales preocupaciones es la conservación de alimentos e insumos, ya que los sistemas de refrigeración dejan de funcionar durante los apagones, lo que puede derivar en pérdidas económicas para los negocios por productos que se echan a perder.

Aunque aclaró que las afectaciones no se concentran en una sola zona del estado, reconoció que los reportes comenzaron a incrementarse con la llegada de las altas temperaturas. De acuerdo con la Canirac, alrededor de 10 comercios del sector han presentado problemas relacionados con cortes de energía en las últimas semanas. “Han sido problemas muy diversos. Desde algún poste que se cae, o un cable que se rompe”, explicó.

López García señaló que existe coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos trabajadores han brindado atención prioritaria a los reportes realizados por restaurantes debido al impacto económico que generan estas interrupciones.

Noticia Destacada Fortalecen la restauración ambiental en Yucatán con el aumento a la producción de especies forestales nativas

Asimismo, destacó que recientemente integrantes del sector empresarial sostuvieron una reunión con autoridades estatales y representantes de la CFE, en la que se expusieron los proyectos de inversión contemplados para fortalecer la infraestructura eléctrica en Yucatán.

Según indicó, la empresa federal contempla incrementar la capacidad de distribución eléctrica ante el crecimiento poblacional, urbano e industrial que enfrenta la entidad, aunque reconoció que los resultados tomarán tiempo.

“Estamos en vísperas de que esto pueda lograrse. Es algo que va a llevar un poco de tiempo, pero cuando se logre vamos a ver nosotros algo ya normalizado”, expresó.

El presidente de la Canirac consideró importante atender esta problemática debido al crecimiento económico del estado y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para comercios, nuevas industrias y desarrollos urbanos.