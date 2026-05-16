Nuevo Hospital O'Horán de Mérida tendrá accesos a rutas Va y Ven, combis, taxis y mototaxis

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) pondrá en marcha a partir del próximo 17 de mayo el Programa de Movilidad Articulada “Conecta con el Nuevo Hospital O’Horán”, con el objetivo de facilitar el acceso al nuevo complejo médico ubicado al sur de Mérida mediante un sistema de transporte público integrado y ordenado.

El titular de la ATY, José Jacinto Sosa Novelo, informó que el nuevo esquema permitirá que pacientes, familiares, personal médico y ciudadanía en general puedan llegar al hospital utilizando distintas modalidades de transporte en un mismo punto de conexión, entre ellas rutas Va-Y-Ven, vans, transporte foráneo, taxis, plataformas digitales y mototaxis.

De acuerdo con la dependencia, este modelo convertirá al nuevo Hospital Dr. Agustín O’Horán en el primer espacio urbano de Yucatán donde convergen de manera articulada diferentes modalidades de transporte público alrededor de un centro estratégico de atención médica.

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Sosa Novelo señaló que el programa busca consolidar un sistema de movilidad más accesible, eficiente, seguro e incluyente para las y los usuarios, además de fortalecer la conectividad hacia el nuevo hospital sin necesidad de ingresar al Centro Histórico de Mérida.

Rutas Va-Y-Ven que llegarán al nuevo Hospital O’Horán

Las rutas del subsistema Va-Y-Ven que conectarán con el hospital serán:

R6 60 Penal

R409 Xmatkuil–Dzununcán–Hospitales Sur

R10001 Circuito Periférico Exterior

R10002 Circuito Periférico Interior

La Ruta Periférico funcionará como eje articulador para conectar distintos puntos de Mérida y municipios del interior del estado con el nuevo hospital, optimizando tiempos de traslado.

La ATY informó además que próximamente se ampliará una ruta adicional para fortalecer la conectividad hacia la zona hospitalaria.

Vans y transporte público ingresarán al hospital

Las vans de las rutas Dzununcán, Santa Cruz Palomeque y Hospital Materno–Hospital O’Horán podrán ingresar directamente al complejo hospitalario para realizar ascenso y descenso de pasajeros dentro de las instalaciones.

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Este servicio operará en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, brindando mayor comodidad y seguridad a las personas usuarias.

La dependencia recordó que quienes utilicen estas unidades deberán avisar al operador que su destino es el Hospital O’Horán para ser descendidos en el punto más cercano al complejo.

Nuevo Hospital O’Horán contará con cajero inteligente Va-Y-Ven

Como parte de la infraestructura de movilidad, el nuevo hospital contará con un cajero inteligente Va-Y-Ven ubicado en el pasillo B, donde las personas usuarias podrán:

Recargar saldo con efectivo

Comprar tarjetas Va-Y-Ven tarifa general

Consultar saldo disponible

La ATY recordó que el sistema Va-Y-Ven mantiene el beneficio de transbordo durante los primeros 120 minutos después del primer viaje, con un primer transbordo a mitad de precio y un segundo transbordo sin costo entre diferentes rutas.

Con la implementación de este programa, la Agencia de Transporte de Yucatán busca fortalecer un modelo de movilidad más eficiente y conectado para atender la demanda de traslado hacia el nuevo Hospital O’Horán de Mérida.