Trabajadores del hotel Kore en Tulum protestan por falta de liquidaciones tras cierre

Alrededor de 60 trabajadores del hotel Kore, ubicado en la zona costera de Tulum, iniciaron una huelga y manifestación afuera del centro de hospedaje para exigir el pago de liquidaciones, vacaciones, aguinaldos y otras prestaciones laborales que quedaron pendientes tras el cierre de operaciones del complejo turístico.

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Con pancartas en el acceso principal del inmueble, los exempleados de distintas áreas denunciaron que fueron desalojados de sus puestos sin previo aviso y sin recibir una explicación clara por parte de la empresa. Los inconformes afirmaron que continúan sin percibir la remuneración correspondiente por sus años de servicio y sus derechos acumulados.

Alicia, quien se desempeñaba en el área de relaciones públicas, señaló que la principal inconformidad radica en la falta de un finiquito formal. Por su parte, Nancy, excolaboradora del departamento de cocina, indicó que decidió sumarse al movimiento para respaldar a sus compañeros y exigir respeto a la legislación laboral vigente.

Reclaman adeudos de aguinaldos, vacaciones y prestaciones laborales acumuladas. / Edgar Silva

Otro de los afectados, identificado como Santiago, aseguró haber laborado durante 16 años en el hotel y afirmó que el conflicto comenzó desde el año pasado, cuando se agudizaron los problemas internos dentro del centro de hospedaje. El exempleado relató que en el mes de julio les notificaron el fin de la relación laboral y les ordenaron retirar sus pertenencias, dejándolos en una situación económica muy complicada.

Los manifestantes señalaron que desde el cierre del establecimiento no han tenido comunicación directa con los representantes legales o directivos de la firma, ya que la información les llegaba únicamente a través del sindicato. Ante la falta de respuesta de los responsables del hotel, los trabajadores que sostienen responsabilidades familiares afirmaron estar dispuestos a continuar con las protestas hasta obtener una resolución conforme a la ley.

Hasta el momento, la administración del hotel Kore no ha emitido una postura pública respecto a las acusaciones realizadas por el personal ni sobre el conflicto que mantiene paralizadas las instalaciones.

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JGH