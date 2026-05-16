Lluvias hunden ventas de mojarra en Sabancuy y pescadores prevén escasez

Las primeras precipitaciones de la temporada comenzaron a registrarse en la región, lo que ya genera afectaciones en los caminos de acceso a las pozas donde se captura la mojarra de agua dulce. Debido a las condiciones de lodo en los accesos, la actividad para los pescadores locales se tornará cada vez más compleja, anticipando que muchos de ellos abandonen el oficio durante los próximos meses.

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Ángel Montes de Oca Huitrón, comerciante de este producto en Sabancuy, detalló que en los últimos días las ventas registraron una caída del 60 por ciento, lo que a su vez provocó que el precio por kilogramo descendiera hasta los 60 pesos. Con la consolidación de las lluvias, se prevé que la captura disminuya drásticamente, generando una inminente escasez en el mercado local.

El vendedor explicó que la temporada alta para este sector ocurre entre finales de marzo y principios de mayo, impulsada principalmente por la afluencia turística de Semana Santa. Durante ese periodo, la demanda en los restaurantes comunitarios se eleva significativamente, permitiendo a los pescadores de la cabecera y de los ejidos circunvecinos comercializar el producto hasta en 100 pesos por kilo.

Sin embargo, a mediados de mayo el panorama cambia debido a la baja en el consumo y al deterioro de los caminos hacia las aguadas, los cuales se vuelven intransitables. Mientras que algunos pescadores optan por retirarse temporalmente durante el verano y retomar la actividad hasta la época de calor, otros intentan mantener la oferta durante todo el año, aunque las condiciones jueguen en su contra.

Montes de Oca Huitrón precisó que la mayoría de los ranchos ganaderos de la zona albergan aguadas. En la época de sequía, los ejemplares se concentran en las partes más profundas, facilitando su captura con redes. En contraste, con la llegada del temporal de lluvias, las mojarras se dispersan hacia los riachuelos, lo que vuelve casi imposible su pesca.

Finalmente, advirtió que aunque las lluvias recientes han sido ligeras, se espera que la intensidad aumente en las próximas semanas, lo que mantendrá deprimido el mercado de la mojarra durante todo el periodo veranieco.

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JGH