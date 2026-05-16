“Se va la luz todos los días”: reclaman a CFE por apagones en Champotón

Las constantes variaciones en el suministro de energía eléctrica durante esta temporada de calor continúan generando severas afectaciones tanto en la cabecera municipal de Champotón como en el medio rural, lo que motivó a la ciudadanía a lanzar un enérgico llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que aplique medidas correctivas y mantenimiento a sus equipos.

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Wilberth Chi Zaragoza, habitante de la región del Valle de Yohaltún, denunció que las interrupciones del servicio ocurren diariamente, lo que además de dañar los aparatos electrodomésticos, interrumpe por completo las actividades cotidianas de las familias y les impide descansar adecuadamente ante las altas temperaturas. El poblador urgió a la empresa paraestatal a tomar cartas en el asunto tras reportarse ya la pérdida de refrigeradores y otros enseres domésticos.

Por su parte, el ciudadano Jorge Pool coincidió en que los constantes apagones merman la calidad de vida en los hogares. Consideró necesario que la CFE modernice la infraestructura de la red eléctrica en la demarcación, incluyendo la sustitución de cableado y transformadores, debido a que los sistemas actuales son obsoletos y ya superaron su vida útil.

A estas quejas se sumaron otros usuarios de la comunidad, como Virginia Cahuich y Omar del Jesús, quienes externaron su inconformidad ante las fallas generalizadas que impactan de manera directa en la economía y el bienestar de gran parte de la población champotonera.

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JGH