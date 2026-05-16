Estalla polémica contra Pablo Gutiérrez por quitar parador turístico en Isla Aguada

Nuevamente surgieron reclamos desde Isla Aguada en contra del Ayuntamiento de Carmen. En esta ocasión, Beatriz del Carmen López Gil, presidenta del DIF del Pueblo Mágico, manifestó públicamente su inconformidad contra el personal del gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus tras el retiro de un parador fotográfico elaborado con materiales reciclados que se ubicaba en el malecón de la comunidad, asegurando que la acción se realizó sin previo aviso ni respeto hacia las autoridades locales.

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La representante del DIF comunal señaló que la estructura, fabricada con botellas de plástico en forma de peces, fue creada durante la pasada administración en conjunto con adultos mayores y trabajadoras sindicalizadas como parte de un proyecto artesanal y ambiental. Afirmó que el sitio se había convertido en un punto popular para los visitantes y que recibía mantenimiento constante.

La inconforme acusó de manera directa a la cuadrilla municipal encabezada por Marcos Magaña, conocido como El Zorro, de desmantelar el parador sin notificar previamente a la comisaría ni a los participantes del proyecto. Criticó que en su lugar se colocaran plantas conocidas como lechugas de mar, las cuales calificó como especies invasoras que afectan la flora local, y cuestionó el criterio de sustituir un atractivo turístico por vegetación y una banca.

López Gil defendió las iniciativas impulsadas en su gestión para promover el turismo, el cual representa el principal motor económico ante la crisis pesquera que enfrenta la región. Si bien reconoció que existen obras positivas por parte del gobierno de Carmen, acusó que algunos funcionarios mantienen actitudes prepotentes hacia los empleados de la comisaría y justifican sus decisiones bajo el argumento de recibir instrucciones directas del alcalde.

Lamentó tener que recurrir a la denuncia pública para exponer las formas con las que el Ayuntamiento de Carmen busca desestimar los esfuerzos de la administración de la comisaría, la cual encabeza su esposo Alberto Emir Aranda Téllez.

A este reclamo se sumaron habitantes de la localidad como Erick Vargas, quien expuso trabas burocráticas y la negativa del municipio para otorgarle un permiso comercial tras cuatro meses de trámites. Cabe destacar que esta inconformidad de la presidenta del DIF se añade a las recientes protestas del propio comisario Aranda Téllez respecto al retraso en la entrega de participaciones económicas, una postura de la cual se retractó días después a través de un video público.

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JGH