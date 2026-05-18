Aseguran bar “Hawai” durante operativo en la alcaldía de Dziuché de José María Morelos

En un operativo que se llevó a cabo en la alcaldía de, Dziuché, coordinado por la Fiscalía General del Estado y con apoyo el ejército mexicano, fue colocado cinta amarilla en el acceso a un bar del lugar denominado el Hawai.

La Fiscalía General no ha dado a conocer si se detuvo alguna persona en ese lugar o se decomiso algún tipo de sustancias tóxicas, sin embargo, la gente del poblado refiere que sacaron del lugar cajas, pero desconocen su contenido y también, al parecer armas, pero no supieron precisar si fueron punzo cortantes o de fuego.

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El bar el Hawai había estado cerrado durante varios años, desde que el propietario falleció.

Sin embargo hace unos 6 meses fue reabierto, pero lo que la gente del poblado no sabe si ese local fue rentado a algún particular para que lo trabaje.

El bar, se encuentra a la entrada del poblado, enfrente de una antigua bodega de granos que ra conocida como Hamsa.