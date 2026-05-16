Clausuran bares en Playa del Carmen por operar fuera de horario

Por operar fuera del horario establecido, dos bares-cantinas fueron clausurados por el Gobierno municipal de Playa del Carmen tras un operativo realizado la madrugada de este sábado. Las autoridades advirtieron que estas acciones continuarán no solo en la zona turística, sino en toda la ciudad, informó el comandante de la Policía Turística, Osiris de Jesús Ceballos Díaz.

El funcionario explicó que los operativos en bares de la Quinta Avenida se retomaron en coordinación entre la Policía Turística y el área de Cobranza y Fiscalización, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de horarios y garantizar la seguridad tanto de turistas como de habitantes locales.

Detalló que varios establecimientos han excedido los horarios permitidos y, al operar fuera de la ley, se procedió a colocar sellos de clausura por parte de Fiscalización.

“Nosotros, como autoridad en materia de seguridad, acompañamos a los fiscales y brindamos seguridad perimetral. La semana pasada se clausuraron algunos bares y se emitieron nueve notificaciones; sin embargo, hubo reincidencia y nuevamente excedieron los horarios”, señaló.

El comandante indicó que muchas personas llegan a Playa del Carmen para descansar o disfrutar de la vida nocturna, pero el exceso de ruido y el incumplimiento de horarios generan sanciones y riesgos en materia de seguridad.

Asimismo, explicó que durante los operativos también se supervisa el consumo excesivo de alcohol y la posible venta o consumo de drogas, ya que en acciones anteriores se han realizado detenciones relacionadas con sustancias ilícitas.

Durante la madrugada de este sábado se realizaron dos clausuras y dos notificaciones adicionales. Las autoridades reiteraron que no permitirán establecimientos abiertos fuera del horario autorizado debido a la vulnerabilidad que esto representa para la seguridad pública.

Los operativos se concentran actualmente en la zona turística de Playa del Carmen, donde se ha detectado una mayor cantidad de bares funcionando fuera del horario permitido. No obstante, las inspecciones también se extenderán a diferentes colonias de la ciudad.

El comandante informó además que existe coordinación con la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano para reforzar la vigilancia tanto en la Quinta Avenida como en diversas colonias del municipio.

Finalmente, reconoció que existe preocupación por la participación de jóvenes en actividades relacionadas con la venta y consumo de drogas, particularmente entre turistas que creen erróneamente que fumar marihuana en México no constituye un delito.

“Estamos trabajando para prevenir y garantizar la seguridad de todos”, concluyó.