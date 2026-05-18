Plan Campeche ilusiona a Ciudad del Carmen: prevén impulso a sectores marginados

El Plan Campeche representa una oportunidad para fortalecer la producción agroalimentaria y la seguridad alimentaria en Campeche, expuso el delegado estatal del Frente de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Froilán Palestino Cruz, quien consideró positivo el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que Campeche cuenta con un enorme potencial productivo que durante décadas permaneció desaprovechado, especialmente los sectores agrícola, pesquero y ganadero.

Palestino recordó que Campeche llegó a ser el principal productor nacional de arroz y actualmente existen esfuerzos para recuperar su productividad, junto la miel y la caña de azúcar, esta última ya ha comenzado a exportarse nuevamente, lo cual consideró un ejemplo de que sí es posible reactivar el campo campechano.

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Por otra parte, el productor agropecuario Rosario Baqueiro Acosta consideró que el impulso que se busca dar a la actividad lechera mediante la instalación de una planta pasteurizadora es mayúsculo para Campeche, ya que durante años la actividad lechera estuvo abandonada debido a problemas de comercialización y bajos precios.

Explicó que en regiones como Sabancuy y Mamantel existen productores con capacidad para generar importantes volúmenes de leche, llegando anteriormente hasta los dos mil litros diarios.

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Baqueiro destacó que aunado a la instalación de la planta pasteurizadora, se requerirá fortalecer al sector con insumos, equipos, adquisición de ganado y créditos accesible, agregando que el clima del municipio de Carmen permite desarrollar ganado con producción promedio de entre 10 y 20 litros diarios por vaca, lo cual puede resultar competitivo.

Por último, señaló que con el Plan Campeche, si se amplían los apoyos federales, estatales y municipales hacia el sector agropecuario podrían venir mejores tiempos.