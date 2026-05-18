Tragedia en carretera federal 307: Motociclista pierde la vida en fatal accidente

Un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un violento accidente sobre la carretera federal 307, a la altura del kilómetro 214, frente al cenote Vesica, en el tramo carretero de Tulum, donde el conductor de una camioneta de lujo presuntamente invadió el carril contrario durante una maniobra de rebase.

De acuerdo con información recabada, el conductor de la unidad de alta gama circulaba sobre la vía federal cuando aparentemente intentó rebasar a otro vehículo. Sin embargo, durante la maniobra terminó invadiendo el carril de circulación preferente, impactando de frente o de manera lateral al motociclista, quien salió proyectado varios metros debido a la fuerza del golpe.

Noticia Destacada Hombre es atropellado por combi en prolongación Tulum de Cancún

El motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y murió prácticamente de manera instantánea sobre el pavimento, antes de poder recibir atención médica especializada. Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades de seguridad.

Paramédicos del Hospital Tulum y personal de Protección Civil arribaron minutos después al sitio del accidente; sin embargo, tras valorar al motociclista únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima permaneció tendida a un costado de la carretera mientras elementos policiacos acordonaban el área para preservar la escena.

Testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor de la camioneta descendió de la unidad e intentó retirarse del lugar presuntamente para evadir su responsabilidad. No obstante, fue asegurado posteriormente por las autoridades, quienes lo pusieron a disposición para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

Noticia Destacada Motociclista no respeta el alto y termina lesionado en Tulum

El accidente generó una importante afectación vehicular sobre la carretera federal 307, debido a que uno de los carriles permaneció parcialmente cerrado mientras se realizaban las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo por parte del personal de la Fiscalía General del Estado.

Algunos automovilistas manifestaron inconformidad por la demora en la llegada de agentes ministeriales y peritos, situación que provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía federal, una de las más transitadas de la zona norte de Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de la víctima ni confirmado si el conductor presuntamente responsable se encontraba bajo algún tipo de sustancia o en condiciones que pudieran haber influido en el accidente. El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales para determinar con precisión cómo ocurrió el percance y definir la situación legal del detenido.