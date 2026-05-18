Ejidatarios bloquean granja porcícola en Tekantó por presunto adeudo de tierras

Los ejidatarios de la comisaría Tixkochoh en Tekantó bloquearon ayer el acceso a un camión transportador de cerdos perteneciente a una empresa porcícola, en protesta por el presunto incumplimiento en el pago por el uso y explotación de tierras ejidales donde opera una granja.

Desde temprana hora, un grupo de ejidatarios, encabezados por Argimiro Kantún Ku y Florencio Ku Puc, cerró el paso en el acceso al centro porcícola de Tixkochoh, impidiendo la circulación de unidades de carga dedicadas al transporte de animales en distintas etapas de crecimiento.

Durante la protesta fue retenido un camión rotulado de la empresa Transporte GAL, con número económico G-216, cuyo conductor permaneció en el sitio mientras esperaba la llegada de representantes de la compañía para dialogar con los inconformes. Según los parcelarios, se le explicó al operador que el conflicto no era con él, sino con el responsable de la granja.

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Los afectados señalaron que el problema tiene varios años sin resolverse, pese a que en repetidas ocasiones han intentado llegar a acuerdos con representantes de la empresa porcícola dedicada a la crianza, engorda y comercialización de cerdos.

Indicaron que el caso incluso ha sido llevado ante el Registro Agrario Nacional (RAN), sin obtener solución.

De acuerdo con los ejidatarios, la granja inició operaciones hace cerca de 30 años, aunque originalmente el permiso de uso de las tierras habría sido por un período de 15 años. Aseguraron que, actualmente, el tiempo de explotación ya se duplicó y que además la contaminación y los malos olores afectan a los habitantes de la comunidad.

El ejidatario Argimiro Kantún Kú afirmó que la vialidad utilizada por los camiones atraviesa parte de su parcela individual, por lo que exige el pago correspondiente por el derecho de paso y uso de la tierra.

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Los inconformes mostraron certificados parcelarios con los que aseguran acreditar la propiedad de aproximadamente 30 hectáreas donde se encuentra asentada la granja, terreno que pertenece a siete socios ejidatarios.

Indicaron que buscan llegar a un acuerdo con la empresa y recibir el pago correspondiente por el uso de las tierras, aclarando que no están exigiendo adeudos de más de 20 años atrás, sino que el cobro sea considerado a partir de enero de este año.

Según denunciaron, la empresa se comprometió a realizar un pago único el pasado 15 de mayo, incluyendo retroactivos, pero hasta el momento no habría cumplido.

Los parcelarios señalaron además que desde agosto del año pasado un representante identificado como Roberto Ucán sostuvo reuniones con ejidatarios, autoridades municipales y el comisariado, comprometiéndose a resolver el problema para continuar operando en la zona.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que representantes legales de la empresa acudan personalmente a dialogar y buscar una solución al conflicto.