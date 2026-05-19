Mototaxi arrolla a mujer en paso peatonal de Escárcega; resulta lesionada

Una mujer resultó con una lesión en el tobillo de la pierna derecha después en la mañana fuera arrollada por un mototaxi de color Rosado con toldo verde, placa 16GUU1 del estado, conducido por un hombre que no realizo su alto en el paso peatonal ubicado sobre la calle 26 por 29 de la colonia Centro, fue atendida por personal medico de la Cruz roja y no fue su traslado a un centro medico, tomaron conocimiento elementos de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:00 horas, cuando una pareja caminaba sobre el andador de la calle 29 , al llegar al cruce de la calle 26 de la colonia Centro, donde se ubica un paso peatonal, y confiados intentaron pasar.

Noticia Destacada Choque de combi contra camión deja tres lesionados en Campeche

Pero en ese momento circulaba a exceso de velocidad, un mototaxi de color rosado con toldo verde, que su conductor no logro hacer su alto y el hombre logro esquivar el golpe, pero la mujer no y fue impactada y del fuerte golpe cayó a varios metros y resulto con una lesión del tobillo derecho, fue atendida por personal medico de la Cruz Roja y no fue necesario su traslado a un centro medico.

Al lugar llegaron elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, que acordonaron el área y levantaron evidencias, pero las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo de reparación de daños, pero eso no evito que el mototaxi fuera trasladado al corralón de la ciudad donde quedaría bajo resguardo policiaco.