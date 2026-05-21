Atacan a balazos a cantante cubano en la Supermanzana 23 de Cancún

La violencia volvió a sacudir las calles de la Supermanzana 23, luego de que un cantante de origen cubano fuera atacado a balazos a espaldas del hotel Batab, en un hecho que movilizó a diversas corporaciones policiacas y alarmó a los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, varias unidades de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al arribar, encontraron a un hombre gravemente lesionado, tendido sobre la vía pública, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad y de complexión delgada, presuntamente sostuvo una fuerte discusión con varios sujetos momentos antes de ser atacado. Según testigos, los agresores optaron por resolver el conflicto a tiros, disparándole en repetidas ocasiones para después escapar entre los callejones oscuros de la zona, aprovechando la confusión y la tardía reacción de las autoridades.

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El lesionado recibió al menos nueve impactos de bala: dos en uno de sus brazos, uno en la pierna, otro en la ingle y cuatro más en el tórax, heridas que pusieron en riesgo su vida. A pesar de la gravedad de las lesiones, el hombre logró sobrevivir y fue trasladado de emergencia al Hospital General, donde permanece bajo atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de seguridad acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios. En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, evidencia que ya forma parte de la carpeta de investigación iniciada por las autoridades correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, aunque las corporaciones policiacas mantienen operativos de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables de este nuevo episodio violento.

Vecinos de la Supermanzana 23 manifestaron nuevamente su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona, pues aseguran que en menos de un mes se han registrado al menos dos ataques de alto impacto relacionados presuntamente con grupos de origen antillano que buscan imponer control territorial.

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Habitantes del área señalaron que la inseguridad ha ido en aumento y temen que la violencia continúe escalando, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para reforzar la vigilancia y recuperar la tranquilidad en este sector céntrico de la ciudad.

Debido a la creciente presencia de ciudadanos cubanos y a los recientes hechos violentos, algunos residentes incluso han comenzado a referirse a la Supermanzana 23 como la “Pequeña Habana”, apodo que refleja la preocupación social que actualmente se vive en el lugar