Ataque armado en la Región 219 de Cancún deja dos muertos y un niño herido de gravedad

Un ataque armado registrado la noche de este viernes en un domicilio de la Región 219 de Cancún dejó como saldo dos hombres muertos y un menor de 12 años herido de gravedad, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos policiacos y de emergencia en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 64, cuando, de acuerdo con versiones preliminares, cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas arribaron hasta el inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Vecinos del sector relataron que las detonaciones se escucharon en repetidas ocasiones, generando pánico entre las familias que habitan en los alrededores. Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas.

En la vía pública quedó tendido el cuerpo de un hombre que, presuntamente, intentó escapar del ataque; sin embargo, recibió un disparo en el rostro que le quitó la vida de manera instantánea. Dentro de la vivienda fue localizado otro hombre sin signos vitales.

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Durante la agresión también resultó lesionado un menor de apenas 12 años, quien recibió impactos de arma de fuego y fue trasladado de emergencia al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena del crimen y aseguraron diversos indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Habitantes de la Región 219 señalaron que el domicilio atacado presuntamente era frecuentado por sujetos sospechosos, principalmente durante la madrugada, y aseguraron que no es la primera ocasión en que la vivienda es blanco de disparos, por lo que consideran que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

A pesar del operativo implementado por corporaciones de seguridad en calles aledañas, hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas relacionadas con el doble homicidio y las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.