Arde Campeche: Registran más de mil incendios este 2026 y las llamadas al 911 no dan tregua

En lo que va de la temporada de incendios 2026, en Campeche se han registrado mil 68 conatos y siniestros, de los cuales más de 630, equivalente al 58.99 por ciento, ocurrieron en la capital, seguida de Carmen, Escárcega, Calkiní y Champotón.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, estos incendios, que pueden reportarse hasta 30 veces al día al 911, han sido de maleza en terrenos baldíos, pero también han afectado a casas y comercios. No obstante, la dependencia reveló que también se han registrado más de una decena de incendios forestales en la geografía estatal, principalmente en los municipios de Hopelchén y Calakmul.

El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, informó que tan solo el incendio de la semana pasada en la capital dejó 80 hectáreas siniestradas, convirtiéndose en uno de los más grandes de la temporada. Ayer se mantenían activos tres incendios en la ciudad y se contabilizaron 30 incidentes en un solo día.

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JGH