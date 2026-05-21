Se extinguen los vendedores de billetes de lotería en Mérida tras muertes y abandono del oficio

La suerte también pasó factura en Mérida: la pandemia de COVID-19 desapareció a más de la mitad de los vendedores de billetes de la Lotería Nacional (Lotenal), entre fallecimientos y el abandono de un oficio cada vez menos rentable.

José Miguel Ontiveros, expendedor con más de cuatro décadas de experiencia, aseguró que el gremio nunca logró recuperarse tras la emergencia sanitaria.

“Antes de la pandemia había 100 billeteros registrados en la agencia y medio centenar de ambulantes. Hoy sólo quedamos cerca de 50, entre estanquillos y vendedores que salen a las calles”, lamentó.

Ontiveros recordó que durante décadas los expendedores recorrían cafeterías, bares y puntos de reunión del Centro Histórico, donde encontraban buena parte de sus clientes. Muchos de esos negocios cerraron o cambiaron de ubicación tras la pandemia, afectando severamente las ventas.

Noticia Destacada Chichén Itzá sigue en tensión: persisten diferencias entre el Consejo Indígena y el Gobierno tras primera negociación

Mencionó casos emblemáticos como el antiguo café de Moncho, uno de los sitios tradicionales donde los billeteros ofrecían los “cachitos”. Actualmente, dijo, son pocos los ambulantes activos, entre ellos Fernando Sierra, quien todavía recorre las calles con su cartel en mano pregonando los billetes.

Explicó que, tras la contingencia sanitaria, Lotenal instaló estanquillos en plazas comerciales, que ahora concentran gran parte de los compradores. En tanto, en el Centro Histórico sólo permanece el estanquillo “El Candado”, en el bazar García Rejón, que atiende Miguel

Fidelidad ante el infortunio

El vendedor señaló que ha logrado mantenerse gracias a la fidelidad de clientes de muchos años, quienes incluso lo contactan antes de llegar al Centro para recibir personalmente sus billetes. “Muchos me llaman cuando están cerca. Entonces dejo encargado el local y salgo hasta la calle 60 para entregarles sus cachitos y cobrarles”, relató.

A las dificultades económicas se sumó recientemente otro golpe. Ontiveros contó que el pasado 26 de abril extravió todos los billetes que había adquirido a crédito tras salir de la agencia de Lotenal, pérdida de la que aún no logra recuperarse.

Indicó que los billetes no han sido devueltos, situación que lo obligó a buscar alternativas para cubrir el adeudo. “Ahora sólo me permiten comprar series de contado mientras se resuelve el pago de las series extraviadas”, explicó.

Noticia Destacada Detectan presunta red dedicada al robo de infraestructura urbana en Mérida; se llevan cableados y rejillas

Aunque ninguno de los números perdidos obtuvo el premio mayor, sí incluían premios menores y reintegros, lo que agravó su situación económica.

Pese a ello, aseguró que ha encontrado respaldo moral entre clientes y conocidos: “Una de mis clientas de casi 40 años, que está delicada de salud, me habló para decirme que no me desesperara, que todos los problemas tienen solución. Eso me dio mucha fuerza”, expresó.

Relató que incluso la hija de esta clienta, residente en Canadá, se comunicó con él para brindarle palabras de apoyo, gesto que considera una motivación para superar la crisis y continuar en el oficio.

Ontiveros afirmó que busca conseguir un préstamo para liquidar la deuda con la Lotería Nacional y mantener abierto su pequeño negocio, al que ha dedicado gran parte de su vida. “Como decía María Félix, el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios”, concluyó.