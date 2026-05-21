Detienen a cuatro jóvenes por presunto robo de motocicletas en Tizimín

Una intensa movilización policiaca se registró en la ciudad tras un operativo implementado por elementos de la Policía Municipal, el cual dejó como saldo cuatro personas aseguradas y al menos el mismo número de motocicletas recuperadas, todas ellas con reporte de robo.

Los hechos comenzaron a trascender luego de que en redes sociales circularan imágenes de una motocicleta tipo cross de la marca Suzuki asegurada por agentes municipales durante el despliegue policiaco, unidad que inicialmente fue relacionada con el robo de otro vehículo igual reportado días atrás sobre la calle 51 con 52 de Tizimín.

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De acuerdo con información obtenida, en el operativo habrían sido aseguradas cuatro personas, presuntamente menores de edad, quienes fueron trasladadas para los procedimientos correspondientes mientras las autoridades realizaban las verificaciones de las unidades recuperadas.

Sin embargo, al acudir los propietarios de la motocicleta robada recientemente para inspeccionar la unidad asegurada, se confirmó que no correspondía a la moto sustraída días atrás en el Centro de Tizimín, tras revisar los números de serie y motor.

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Pese a ello, trascendió que la motocicleta Suzuki asegurada sí cuenta con reporte de robo, pero en la comisaría de Dzonot Aké, por lo que quedó bajo resguardo de las autoridades. Asimismo, junto con esta unidad habrían sido aseguradas otras tres, las cuales también presentarían irregularidades.

Las unidades permanecen resguardadas en el cuartel Morelos, donde se llevan a cabo las investigaciones y procedimientos correspondientes para determinar la procedencia legal de cada vehículo y la posible relación de los asegurados con robos registrados recientemente en la zona.