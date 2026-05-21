Investigan posible negligencia tras muerte de obrero en hotel Riu Península de Cancún

El trabajador del hotel Riu Península que perdió la vida tras el colapso de una estructura donde realizaba labores de colado con concreto arribó sin signos vitales al hospital Galenia, por lo que se investigan posibles irregularidades en torno al caso. Fue identificado como Irving N., de 36 años; no hubo más víctimas mortales, confirmaron las autoridades.

Los hechos se reportaron el pasado martes a través del número de emergencias 911, alrededor de las ocho de la noche, más de una hora después del incidente. Ante ello, personal del Complejo de Seguridad (C5) activó los protocolos de atención con la intervención de la Policía Turística, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, quienes se trasladaron al kilómetro 6 de la zona hotelera, sobre el bulevar Kukulcán.

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De acuerdo con la información oficial, al arribo de las autoridades el cuerpo de Irving ya había sido retirado, debido a que los primeros en llegar fueron paramédicos del mencionado hospital, quienes trasladaron al lesionado sin dar aviso del hecho. Posteriormente, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que el trabajador ingresó ya sin vida al nosocomio.

Joaquín Marrufo, coordinador de Protección Civil municipal, explicó que aproximadamente 20 metros cuadrados de la estructura cedieron debido a que no estaba correctamente ensamblada, por lo que no resistió el peso del concreto durante el vaciado de la losa hacia el área de playa.

Señaló que al llegar al hotel no se les permitió el acceso inmediato, por lo que tuvieron que esperar más de una hora. Fue hasta la aplicación de una clausura, con apoyo de elementos de la Policía Ministerial de Investigación, cuando pudieron ingresar para realizar la inspección correspondiente y ubicar el punto del siniestro.

“El recorrido permitió ubicar la zona de trabajo, una estructura de aproximadamente dos por 10 metros donde se realizaba el colado al momento del colapso. Al parecer no contaba con el refuerzo adecuado. El trabajador cayó desde una altura cercana a los ocho”, detalló el funcionario.

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Durante la revisión no se localizaron más personas lesionadas. Sin embargo, se indicó que otro obrero que quedó suspendido de una cuerda se retiró del lugar sin recibir valoración médica, por lo que agentes ministeriales acudirían a su domicilio para corroborar su estado de salud.

Más tarde, personal del hospital Galenia notificó el ingreso de una persona sin signos vitales, por lo que agentes de la Policía Ministerial, junto con peritos forenses, acudieron al área de Urgencias y confirmaron el deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el hecho.