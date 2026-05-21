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Roban motoneta a estudiante frente a la Normal Preescolar en Felipe Carrillo Puerto

A través de redes sociales, la propietaria pidió apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad que utilizaba como medio de transporte.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

21 de may de 2026

2 min

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Autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio
Autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio / Justino Xiu Chan

A pesar de los constantes operativos de las fuerzas policiales y castrenses que se ha emprendido en el municipio, ahora los delincuentes han fijado su mirada en las motocicletas de los estudiantes que estacionan en frente de los planteles educativos, y en este caso una motoneta fue objeto de robo en frente de las instalaciones de la Normal Preescolar.

En los últimos días se ha intensificado la presencia de las autoridades policiales en las calles de la ciudad, desde elementos de la policía municipal, Tránsito Municipal y personal de la Secretaría de Marina vienen realizando operativos coordinados en Felipe Carrillo Puerto como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y mantener el orden en el municipio.

Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo y bloquearon accesos a la comunidad

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La movilización de las corporaciones se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad, donde llevaron a cabo recorridos preventivos y labores de vigilancia para reforzar la presencia de seguridad en calles y avenidas con mayor circulación. Además de las colonias populares con que cuenta esta cabecera municipal.

A pesar de la presencia de las autoridades en las calles de la ciudad, tal parece que los amantes de los ajeno han mejorado sus habilidades para cometer sus fechorías, dado que en las últimas horas se ha reportado el robo de una motocicleta, color verde, cuando se encontraba estacionada en frente de las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Felipe Carrillo Puerto.

Hechos que fueron alertados en la redes sociales sobre lo ocurrido, y la propietaria mismo que se trata de un estudiante de este plantel educativo, pidió la intervención de la ciudadanía para sumarse a la búsqueda de su unidad que utiliza para desplazarse para la escuela.

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