Hombre pierde la vida al ser arrollado por un camión en Playa del Carmen

Una tragedia se registró sobre el cruce de las avenidas 115 y Benito Juárez de Playa del Carmen, donde un hombre en situación de calle perdió la vida de forma instantánea al ser arrollado por un camión de reparto de materiales que apenas iniciaba su marcha.

Los hechos ocurrieron entre los cruces de ls avenidas 115 con Avenida Juárez en la colonia Ejidal de esta ciudad de Playa del Carmen donde el hombre intentaba cruzar la avenida pero que habría rodeado la pesada unidad y justo cuando el operador pisó el acelerador sin percatarse de su presencia.

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Según testigos, las pesadas llantas del camión pasaron sobre la víctima ante la mirada atónita de automovilistas y peatones que intentaron alertar al conductor haciendo señas desesperadas pero resultaron imposibles.

El operador se desplazaba a del camión, de color blanco y rojo, luego de ocurrir la desgracia terminó detenido metros adelante, en tanto que en la escena se tornó caótica por el tráfico y la movilización de cuerpos de emergencia.

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Minutos después llegaron los paramédicos al lugar, pero nada pudieron hacer, el peatón ya no contaba con signos vitales.

Por su parte elementos policiacos acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer el fatal accidente.

El cuerpo fue levantaron y trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense.