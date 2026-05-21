Claman ayuda para Ethan, bebé de ocho meses que fue diagnosticado con craneosinostosis sagital aislada

Entre rifas, antojitos, juegos y un espectáculo de robots en vivo, una familia yucateca libra una carrera contra el tiempo para salvar la salud del pequeño Ethan, un bebé de apenas ocho meses diagnosticado con craneosinostosis sagital aislada, una condición que provoca el cierre prematuro de las fontanelas del cráneo y que, de no ser atendida quirúrgicamente, podría ocasionarle severas afectaciones neurológicas y físicas.

Ante el alto costo de la operación, estimada en aproximadamente 300 mil pesos, familiares del menor pidieron el apoyo de autoridades, ciudadanía y organizaciones civiles para reunir los recursos necesarios y garantizar la intervención médica urgente.

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Como parte de las acciones solidarias, el próximo lunes 25 de mayo se realizará una kermés con causa en el Parque Arboleda, en Dzununcán, a partir de las 6:00 de la tarde. Todo lo recaudado será destinado al tratamiento médico del menor.

El evento incluirá juegos, premios, antojitos, show de payasos y un espectáculo de robots en vivo, con el objetivo de atraer a familias y recaudar fondos para cubrir la cirugía que Ethan necesita en las próximas semanas.

En un mensaje difundido por sus familiares, explicaron que la condición del bebé impide que el cráneo tenga el espacio suficiente para el crecimiento adecuado del cerebro, situación que puede derivar en problemas de visión, audición, habla, desarrollo motriz e incluso dificultades para caminar si no se atiende a tiempo.

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“Mi familia y yo estamos luchando con todo nuestro corazón para poder darme la oportunidad de tener una vida sana y digna”, expresa el mensaje compartido por los padres del menor, quienes también señalaron que cualquier apoyo económico o incluso compartir la información representa una ayuda importante.

La craneosinostosis es un padecimiento congénito poco frecuente que ocurre cuando las suturas del cráneo se cierran antes del tiempo normal. Especialistas señalan que el tratamiento oportuno es fundamental para evitar presión intracraneal y alteraciones permanentes en el desarrollo infantil.

Familiares de Ethan indicaron que actualmente continúan buscando apoyo institucional y social para completar la cantidad requerida, pues los gastos médicos superan por mucho sus posibilidades económicas.

La convocatoria solidaria ha comenzado a difundirse en redes sociales, donde ciudadanos han compartido la información para sumar ayuda y evitar que el menor enfrente complicaciones irreversibles.

Además de acudir a la kermés, las personas interesadas en apoyar pueden realizar donaciones directas mediante las cuentas difundidas por la familia, mientras continúan las gestiones para conseguir respaldo y acelerar la intervención médica que Ethan necesita con urgencia.

“Tu apoyo hace la diferencia”, se lee en la invitación del evento, que busca convertir la solidaridad ciudadana en una oportunidad de vida para el pequeño.