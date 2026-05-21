Alerta en secundaria de Ciudad del Carmen por joven armado

Un momento de preocupación se registró a las afueras de la Escuela Secundaria Número 7 de Ciudad del Carmen, luego de que un joven ajeno al plantel fuera señalado por permanecer en actitud sospechosa cerca de la institución. Según versiones de madres de familia, el individuo aparentemente portaba un arma blanca y esperaba la salida de otro adolescente, situación que encendió las alertas entre quienes acudían por sus hijos.

Los hechos sucedieron a la hora de salida de clases en el plantel educativo de educación básica, ubicado en el fraccionamiento Villas de San José. De acuerdo con los paterfamilias, observaron a este joven cuya actitud sospechosa llamó la atención, pues no lo habían identificado como alumno de esta secundaria.

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Mientras los padres y madres de familia comentaban la situación, notaron que el joven portaba una navaja entre sus ropas, lo que generó temor de una posible riña. Ante ello, una madre de familia decidió marcar al número de emergencia 911, y minutos más tarde arribó una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP), cuyos elementos lo trasladaron para presentarlo ante la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que la dirección de la secundaria no se ha pronunciado, aunque los padres de familia exigieron mayor presencia policiaca en la zona, pues consideran que los patrullajes son escasos y es necesario reforzar la seguridad escolar para evitar riesgos a la integridad de la comunidad.

Como antecedente, semanas atrás en la Escuela Secundaria Técnica 26 fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional tras un reto viral de TikTok que advertía sobre una posible balacera. Estos episodios de violencia o actividades sospechosas se han repetido en planteles de Ciudad del Carmen y otros municipios, lo que refuerza la necesidad de incrementar la vigilancia preventiva.