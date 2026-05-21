Crisis en Dzitbalché: Bordadoras de ropa típica piden apoyo para promover sus diseños

Nuestra ciudad es cuna de artesanas y artesanos quienes a diario exhiben trajes típicos de la región. En el Centro Cultural y Artesanal Enrique Herrera Marín se comercializan piezas con técnicas como el Xocbi Chuy (hilo contado), punto de cruz y bordados matizados en blusas intercaladas, según informó la coordinadora Fátima Kantun Can, quien afirmó que se cuenta con un mercado de creadores independiente de quienes trabajan desde sus propios hogares.

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En Dzitbalché, prácticamente en cada hogar hay una máquina de coser, ya sean de las antiguas Singer o Liberty. Así lo explicó Laura del Carmen Chan Camas, quien inició en este oficio a los 11 años confeccionando ropa típica para la tienda Las Margaritas. Los artesanos locales buscan participar en eventos turísticos para ofertar blusas de solapa con encajes y vestidos hechos a mano con encaje de seda y tela de lino. Su objetivo es que se valore su trabajo y competir con nuevos diseños sin perder su identidad cultural. En la ciudad, la mayoría de las mujeres bordan a mano, como doña María del Socorro Cahuich Uicab, de 62 años, quien ofrece una gran variedad de huipiles.

Por su parte, doña Cristina Puc Caamal, también de 62 años y con cinco décadas dedicadas al bordado, relató que la costura empezó como un pasatiempo en casa. Al frente de su negocio, Bordados Tradicionales Sac Nicté, lucha a diario por preservar el legado de sus padres, aunque lamentó que en esta época las ventas han decaído demasiado.

Esta racha económica también afecta a quienes elaboran hamacas, como la señora Isela Tamay Pech, quien ofrece desde tamaños king size hasta individuales. Ante la baja afluencia de compradores, artesanas como Silvia Isabel Ek Pech, su madre María Elidé Pech Tun y Rosa Caamal Chablé hicieron un llamado a la Secretaría de Cultura del Estado para que promueva el turismo y se logren levantar las ventas en este joven municipio.

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JGH