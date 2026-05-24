Trágico domingo en Chetumal: Abuelito pierde la vida al ser atropellado por una camioneta

Una tarde trágica se registró este domingo en las calles de la capital del estado, luego de que un adulto mayor que viajaba a bordo de una bicicleta perdiera la vida al ser embestido por una camioneta particular, cuyo conductor aparentemente omitió respetar un señalamiento de alto obligatorio.

El fatal percance automovilístico ocurrió en el cruce de la avenida Palermo con la calle Bugambilias, una zona altamente transitada dentro de la colonia 8 de Octubre. De acuerdo con los primeros informes recabados por las autoridades de vialidad, la víctima circulaba de manera tranquila en su vehículo de dos ruedas cuando fue sorprendido e impactado por una camioneta de color blanco, tipo Ranger, la cual portaba placas de circulación correspondientes al Estado de México. Testigos en el lugar señalaron que la unidad automotora cruzó la vialidad sin detener su marcha ante el disco de alto restrictivo.

Noticia Destacada Adulto mayor es atropellado en las calles de Chetumal

Personas que presenciaron el fuerte impacto solicitaron el auxilio inmediato a través de la línea de emergencias 911. Al cabo de unos minutos, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio a bordo de una ambulancia para brindar los primeros auxilios al ciclista. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, se determinó que el hombre de la tercera edad ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el golpe contra el pavimento.

Elementos de la Policía de Tránsito acordonaron de inmediato el perímetro del accidente con cintas amarillas para preservar la escena y desviar el flujo de vehículos, evitando la alteración de los indicios.

Se inició una carpeta de investigación correspondiente y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley, en tanto las autoridades determinan la situación legal del operador de la camioneta.