Taxi de Playa del Carmen termina calcinado en la carretera 307 salida a Cancún

Un taxi de Playa del Carmen terminó totalmente calcinado, en un incendio que se registró la mañana de este jueves en la salida de Cancún, en la carretera federal 307, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

El vehículo de servicio de transporte empezó a incendiarse alrededor de las 9:30 horas, cuando circulaba de Cancún hacia Playa del Carmen. La situación de emergencia se registró a la altura del puente que conduce a la autopista a Mérida, cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún.

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Las primeras versiones indicaron que una posible falla eléctrica provocó el incendio en el área del motor y abarcó la parte del tablero en el interior del taxi de Playa del Carmen.

El conductor logró detener su marcha oportunamente y se estacionó en el área de acotamiento, con lo que se puso a salvo junto con sus pasajeros, luego de momentos de alarma.

Las llamas envolvieron prácticamente todo el vehículo y parte de un área de maleza, lo que generó tráfico lento en el sentido hacia Puerto Morelos, porque la circulación se realizó solo por el carril izquierdo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y sofocaron las llamas en pocos minutos, con lo cual la situación fue controlada.