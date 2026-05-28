Presidenta Sheinbaum presenta declaración patrimonial: reporta departamento, auto e ingresos por 1.7 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su declaración patrimonial, documento que fue publicado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno el pasado 27 de mayo.

En el reporte, la mandataria federal detalló sus ingresos, bienes inmuebles, vehículo, cuentas financieras y participación en empresas, como parte de las obligaciones de transparencia para personas servidoras públicas.

De acuerdo con la declaración, Sheinbaum reportó ingresos por un millón 791 mil pesos durante el año pasado. La mayor parte corresponde a su salario neto como titular del Poder Ejecutivo, que sumó un millón 790 mil pesos, mientras que por rendimientos de un fondo de inversión declaró mil 441 pesos.

La presidenta no informó la adquisición de vehículos, inmuebles u otros bienes durante el periodo reportado.

¿Qué bienes reportó Claudia Sheinbaum en su declaración patrimonial?

En su declaración patrimonial, Claudia Sheinbaum informó que es propietaria de un departamento de 88 metros cuadrados ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

La propiedad fue adquirida a crédito en diciembre de 1991, con un valor de 275 mil pesos en ese momento. Este inmueble ya había sido incluido en su primera declaración patrimonial tras asumir la Presidencia.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum descarta persecución contra Maru Campos: FGR investiga presencia de agentes de EU en operativo

Además, la mandataria reportó ser dueña de un automóvil Aveo, adquirido de contado en 2013, con un costo de 164 mil 900 pesos.

¿Cuáles son los ingresos de Sheinbaum?

La presidenta declaró ingresos anuales por un millón 791 mil pesos. De esa cantidad, el monto principal corresponde a su remuneración como jefa del Ejecutivo federal.

También reportó ingresos por rendimientos financieros, aunque el monto fue menor frente a su salario anual. En el documento no se reportan compras nuevas de bienes durante el año anterior.

Cuentas, fondo de inversión y participación en empresas

En el apartado de actividades financieras, Sheinbaum informó que cuenta con una cuenta de cheques, un fondo de inversión y una tarjeta de crédito. Los montos específicos de estos instrumentos no fueron hechos públicos.

La mandataria también declaró participación en dos empresas dedicadas a la manufactura: Eli Cami y Cia y Sintracrom de México. Sin embargo, precisó que no recibe remuneración económica por esa participación.

Presentó Sheinbaum su declaración patrimonial y de intereses; ganó 1.79 mdp https://t.co/Pq92v5qT0n a través de @EspejoDelPoder_ — Espejo del Poder (@EspejoDelPoder_) May 28, 2026

Declaración patrimonial puede consultarse en sitio oficial

El documento forma parte del sistema público de declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Las personas interesadas pueden consultar la declaración completa y el historial de reportes patrimoniales de la presidenta en el sitio oficial de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con esta publicación, la Presidencia cumple con el ejercicio de transparencia patrimonial correspondiente, en un contexto en el que la rendición de cuentas se mantiene como parte del debate público sobre funcionarios federales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO