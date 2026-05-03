Sindicato exige pago para garantizar jubilaciones en Campeche

Unos 14 empleados del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) no pudieron jubilarse ante el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issstecam), debido a la deuda que arrastra el organismo perteneciente al Ayuntamiento capitalino, superior a los 5 millones de pesos.

La titular del Sindicato del SMAPAC, Zoila Eneida Contreras, señaló que siguen presionando para que el sistema municipal realice el pago correspondiente, pues la afectación es directa a los trabajadores. Destacó que los afectados son personas con 40, 35 y 25 años de servicio, que han desempeñado trabajo pesado como atender el sistema de bombeo, con jornadas de hasta 24 horas, bajo lluvia o sol, además de otras condiciones de riesgo.

Noticia Destacada Detienen a hombre por violencia de género en Campeche

A principios de abril de este año se hizo un abono de 3 millones de pesos al Issstecam, pero la deuda ya había superado los 8 millones, por lo cual siguen suspendidos los pagos de jubilaciones, situación que han comunicado en múltiples ocasiones a Fernando Quijano Palomo, titular del SMAPAC. Al pedir a las autoridades que valoren a los trabajadores, recordó que un exempleado fallecido no recibió lo justo al momento de su jubilación e incluso no pudo atenderse en una institución particular.

“Lamentablemente ya no está con nosotros y tenemos trabajadores que puedan correr con la misma suerte, por eso hacemos un llamado a la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre y al director general para que pongan especial atención y valoren a esta gente”, explicó.

Por su parte, el Issstecam destacó que mientras el SMAPAC no liquide la deuda, poco o nada pueden hacer por los empleados, a quienes incluso les han cesado apoyos, préstamos y beneficios por la falta de cumplimiento de su patrón, en este caso el Ayuntamiento de Campeche.