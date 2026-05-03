Hombre en situación de calle es encontrado sin vida en Playa del Carmen



Un hombre en situación de calle fue encontrado sin signos vitales en pleno centro de esta ciudad de Playa del Carmen, al parecer el hombre no presenta signos de violencia o tortura, al parecer su muerte fue natural.



Los hechos ocurrieron en el parque ubicado entre la 15 y 20 avenida de Playa del Carmen, zona donde se encuentra la Biblioteca Pública “Leona Vicario”, ahí, el hombre dejó de respirar recostado sobre un cartón, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.



Vecinos que se percataron del hombre tirado trataron de despertarlo, sin embargo, se llevaron tremenda sorpresa, el hombre ya estaba respirando, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su intervención.



Noticia Destacada Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran el cuerpo de un hombre en la colonia Avante

De acuerdo a información preliminar, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de inmediato se trasladaron al lugar, y al llegar trataron de despertar al hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato informaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para la realización de los peritajes y poder determinar las causas de su muerte.