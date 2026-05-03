“Sello Maya” protegerá artesanías en Campeche desde agosto

Será hasta agosto cuando entre en operación el distintivo “Sello Maya”, iniciativa que beneficiará a mil 400 artesanos del Estado, así como a los de otras entidades de la región, quienes enfrentan condiciones desfavorables ante la competencia industrial que replica sus creaciones.

El Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (Inefaac) informó que actualmente se afinan las reglas de operación para que este distintivo comience a funcionar en el octavo mes de 2026, con el objetivo de proteger la identidad cultural y evitar el plagio de productos.

Noticia Destacada Flamazo en tanque de gasolina deja herido en Campeche

De acuerdo con datos del director del Inefaac, Luis Daniel Rodríguez Muñoz, en el Estado, de los mil 400 artesanos registrados, el sector femenino domina la actividad económica, con un promedio de mil 218 productoras. El resto, 182 hombres, también participan en esta área de oportunidad.

Los lineamientos del “Sello Maya” buscan garantizar que las artesanías de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y otros estados sean elaboradas a mano por artesanos mayas, asegurando la calidad y el origen cultural.

Además, Campeche estará presente en las próximas ferias artesanales de la región sur-sureste de México, iniciando en el “Edén de México” previo a la Feria de Tabasco, seguido de actividades en agosto en Campeche, coincidiendo con el lanzamiento del Sello Maya, y posteriormente en Chiapas y Playa del Carmen.

Estos espacios serán de gran importancia para los artesanos locales, quienes podrán dar a conocer sus productos, desde textiles, alfarerías y otros artículos tradicionales.