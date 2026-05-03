Lluvias esporádicas sorprenden a Cancún y generan encharcamientos

Lluvias esporádicas se ciernen sobre Cancún durante la mañana y primeras horas de la tarde de este domingo. A lo largo de la ciudad se apreciaron momentos donde las precipitaciones se volvieron intensas por momentos, generando espejos de agua y haciendo que automóviles, motociclistas y otros vehículos detuvieran su marcha mientras esperaban que la lluvia cediera un poco para continuar su camino.

En algunas zonas como la zona sur de la ciudad se mostraron algunos ligeros encharcamientos así como en algunas colonias irregulares que debido a la falta de calles pavimentadas se registraron algunos lodazales.

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Esta lluvia tomó desprevenida a varias personas ya que no se esperaba una precipitación de consideración durante este día, sin embargo, muchas personas debido a las altas temperaturas ya cargaban sombrillas y paraguas lo que sin duda les ayudó a evitar que se mojaran debido a las precipitaciones

En otros puntos de la ciudad la lluvia brilló por su ausencia ya que no se apreció grandes afectaciones y pavimentos mojados ni encharcamientos, como en la zona norte de la ciudad o la súper manzanas 240s, 250s, por la avenida 20 de noviembre, las avenidas Miguel Hidalgo y Avenida Niños Héroes y zonas aledañas.

A pesar del clima, familias continuaron con actividades habituales / Erick Romero

Pese a esto las familias cancunesas continuaron haciendo sus actividades de domingo programadas como lo que es ir al tianguis ir a desayunar en familia ir a la iglesia y a otros centros religiosos o a cualquier otra actividad que se hayan dispuesto a hacer durante este fin de semana.

Hasta este momento no se han registrado accidentes de consideración como lo fueran derrapes choques por alcance o alguna otra incidente de vida condiciones de pavimento mojado.

Este panorama actualmente presentado se puede mantener a lo largo del día por lo que se recomienda la población cargar con sombrilla o paraguas a fin de evitar que pueda la lluvia tomar lo desprevenidos y evitar momentos de incomodidad buscando alguna sombra que les pueda cubrir de las precipitaciones.