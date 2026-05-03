Celebran la Santa Cruz en Felipe Carrillo Puerto con misa y recorrido

Con un gremio y una Misa así se celebra la Santa Cruz en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cuando desde a temprana hora el gremio de los Apicultores partió del domicilio de donde Atanasio Canul para que más tarde arribará a la Iglesia de la Santa Cruz para participar en una .misa y posteriormente dirigirse al domicilio de doña Tilde Puc quien recibe las Tres Cruces.

Este día que se celebra la Santa Cruz en la zona maya, la participación de los devotos de la Santa Cruz iniciaron actividades desde a temprana hora, al salir el gremio de la colonia Plan de Ayala, con rumbo a la Iglesia de la Santa Cruz donde las personas portaban los estandartes de las Tres Cruces además era acompañado por la charanga CD de la comunidad de Xyatil y San Diego.

Luego de casi una hora de caminar arribaron a la Iglesia de la Santa Cruz para participar en la Misa que fue oficializado por el párroco de la ciudad, y en este mismo lugar la familia de don Atanasio Canul hizo entrega de las Cruces a la familia de doña Tilde Puc quien lo estará resguardando durante un año.

Posteriormente al salir de la iglesia partieron rumbo a la al domicilio de doña Tilde Puc ubicado en la Colonia Javier Rojo Gomez, donde firmante se llevó acabo la distribución de los alimentos que fueron ofrendados a las Tres Cruces.