Calor “golpea” a los panaderos de Campeche

La industria panificadora en Campeche ya resiente los efectos del calor, que en los últimos días han alcanzado temperaturas de hasta 43 grados, lo que ha provocado una reducción de hasta 30 por ciento en sus volúmenes de producción.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), algunos establecimientos redujeron la producción habitual de 100 bolillos o barras a solo 70 piezas, para evitar pérdidas. El bolillo se vende entre 2.50 y 3.50 pesos, mientras que la barra ronda entre 7 y 9 pesos, dependiendo del peso y los ingredientes.

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El presidente del organismo, Antonio Medina Balan, reconoció que cuando no se vende todo el producto recurren a la producción de budín, biscochos y panes duros o tostados, aunque esta medida apenas recupera parte de la inversión. Sin aumentos: pese al panorama poco alentador, el pan salado sigue entre 3 y 9 pesos, mientras que la repostería se mantiene desde 5 pesos en adelante, dependiendo del bolsillo del cliente.

El costo del pan deriva de los precios de la harina de trigo, que se mantienen estables entre 380 y 425 pesos según la marca y sus beneficios. “Lo único que ha incrementado en estos días ha sido la manteca vegetal, y por lo mismo el precio de las grasas, entre estas las margarinas, cuyo precio pasó de 850 a 920 pesos”, agregó.