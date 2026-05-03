Más de 200 mil animales en riesgo por calor extremo en Campeche

Más de 200 mil animales en situación de calle enfrentan diferentes riesgos ante las altas temperaturas que se prevé aumenten entre 40 a 45 grados durante los próximos días. A esto se suma la falta de atención del Ayuntamiento de Campeche en materia de bienestar animal.

Lo anterior fue confirmado por la activista Esmeralda Alonso, quien señaló que en esta temporada de calor la Comuna debe actuar con empatía y permitir que los perros se resguarden en zonas con sombra.

Noticia Destacada Sindicato exige pago para garantizar jubilaciones en Campeche

Por su parte, Nancy French, otra animalista de la capital, reconoció que no solo se trata de vida o muerte por los llamados “golpes de calor”, pues las altas temperaturas también afectan el estado de ánimo de los animales en situación de calle, destacando la importancia de educar a los menores para evitar mordeduras al acercarse a los perros.

Respecto a las mordeduras de perros, hasta la semana epidemiológica 14 del 2026, en Campeche se han registrado 372 reportes (207 en hombres y 165 en mujeres), ubicando a la Entidad con menor cantidad de registros en el Sureste del país.

En la región, el primer lugar es Yucatán con 1,522 casos (799 en hombres y 723 en mujeres); seguido de Quintana Roo con 447 (223 en hombres y 224 en mujeres); y Tabasco con 396 (217 en hombres y 179 en mujeres). Nancy French destacó que lo principal es educar a los niños para que no molesten a los animales, evitando reacciones agresivas.

Por su parte, Esmeralda Alonso agregó que en esta temporada de calor es importante ser empáticos, permitirles protegerse del sol y ponerles agua en lugares frescos para evitar el golpe de calor y otras complicaciones que pongan en riesgo su salud.