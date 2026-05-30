Investigan a extranjero por robo de bicicletas y scooters en la Zona Hotelera de Cancún

Un residente extranjero está bajo investigación por su presunta relación con el robo de scooters y bicicletas de alta gama en la entrada de la zona hotelera, luego de ser sorprendido por policías estatales en la esquina de las avenidas Cobá y Bonampak, al parecer, intentaba cometer otro ilícito.

El sospechoso, identificado como Michael “N”, de nacionalidad estadounidense, fue detectado mientras manipulaba varias bolsitas que presuntamente contenían marihuana y permanecía junto a una bicicleta eléctrica tipo scooter.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo informaron que el ciudadano extranjero se encontraba frente a una casa de cambio ubicada sobre la avenida Cobá, en la Supermanzana 3, entre la calle Sierra y la avenida Bonampak.

Durante la inspección, los agentes le aseguraron 27 bolsitas con marihuana, motivo por el cual fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) por su presunta participación en delitos contra la salud.

No obstante, las primeras indagatorias sobre sus posibles actividades ilícitas revelaron que estaría vinculado con el hurto de bicicletas de alta gama y scooters eléctricos, principalmente en el área de acceso a la zona hotelera.

Fue detenido con 27 dosis de marihuana / Especial

El aseguramiento fue efectuado por integrantes del Grupo Orión de la SSC, unidad especializada en el combate al robo. Durante un recorrido realizado en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ubicaron al individuo cuando permanecía junto a un scooter en el estacionamiento de la casa de cambio.

Además de la posesión de la droga, el ahora investigado no pudo acreditar la propiedad del vehículo eléctrico, por lo que permanece bajo las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Atrapan a supuesto ladrón

Por otra parte, autoridades estatales informaron sobre la captura de un hombre presuntamente involucrado en el robo de motocicletas, identificado como Isaac Daniel “N”, quien fue interceptado en la Supermanzana 228 tras intentar agredir a los oficiales.

Debido a esta conducta, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en robos de motocicletas estacionadas, cometidos sin violencia.

Los agentes observaron que el joven cruzó la calle de manera repentina, por lo que se aproximaron para verificar la situación; sin embargo, este reaccionó de forma agresiva e intentó atacarlos.