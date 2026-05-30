Garantizan ley derecho familiar en proceso de adopción en Campeche; incluye a diversidad sexual

En Campeche, todo menor de edad tiene derecho a vivir en familia, ya sea la de origen, extensa-ampliada, de acogida o de acogimiento preadoptivo, de acuerdo con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Varios menores que están bajo resguardo del Estado se encuentran en espera de ser adoptados, un proceso que puede ser prolongado, ya que las autoridades deben certificar que los interesados cumplan con diversos requisitos.

Noticia Destacada "Adopción, una nueva oportunidad para los menores de Campeche": 13 han encontrado hogar en los últimos 5 años

La titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Liliana Alejandra Adame Amador, recordó que el proceso de adopción no es sencillo, ya que las parejas o personas interesadas deben tomar un taller en la Jefatura de Adopción, además de someterse a diferentes exámenes, entre ellos uno psicológico.

Señaló que en los últimos cinco años ya son 13 menores quienes han encontrado una familia, entre ellos uno de 10 años y dos con discapacidad leve, lo cual representa un avance significativo, pues la mayoría de las parejas busca menores de entre 0 y 5 años.

“Hemos estado trabajando para restablecer el derecho de vivir en familia, que los menores estén en un entorno seguro. Durante el sexenio ya se han otorgado siete adopciones plenas, con todo el juicio concluido”, explicó.

A esta cifra se suman seis menores en acogimiento preadoptivo, en los que el trámite aún no concluye, aunque los menores ya fueron entregados a sus nuevas familias, lo que representa una nueva oportunidad de vida.

Recordó que uno de los requisitos para los interesados es que exista una diferencia mínima de 17 años entre adoptante y adoptado, con el fin de garantizar un proceso adecuado y seguro.

“Los menores vienen de un proceso complejo, de distintos entornos, por lo que se evalúan habilidades para poder adoptarlos y acogerlos. En el taller de preparación asisten en promedio cuatro parejas o personas solas”, señaló.

Parejas de la diversidad sexual

La titular de la Procuraduría destacó además que el proceso de adopción inclusiva ha documentado historias de éxito entre personas de la diversidad sexual. Recordó que, de las 16 personas o parejas que actualmente se encuentran en proceso de adopción, dos son homoparentales o del mismo sexo.