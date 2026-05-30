Lluvias obligan al cierre de 17 calles en Chetumal

Las lluvias intensas que han azotado la capital de Quintana Roo durante las últimas horas obligaron a la Policía Municipal de Othón P. Blanco a desplegar un dispositivo de cierres preventivos en al menos 17 cruces viales, donde el nivel del agua representaba un riesgo directo para automovilistas y peatones.

La medida busca evitar accidentes, varamientos y daños mayores mientras los escurrimientos disminuyen y el drenaje pluvial recupera capacidad.

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De acuerdo con el director de la corporación, Manuel Santibañez Cortés, los puntos intervenidos fueron identificados tras recorridos de supervisión y reportes ciudadanos. Entre las vialidades cerradas se encuentran Primo de Verdad con José María Morelos, Bahía con Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar con Carmen Ochoa, San Salvador con Francisco I. Madero y Benito Juárez con Insurgentes.

En cada sitio, los agentes colocaron señalamientos y mantuvieron presencia para desviar el tránsito hacia rutas alternas, evitando que conductores intentaran cruzar encharcamientos profundos que pudieran ocultar baches, coladeras abiertas o corrientes con fuerza.

La intervención policial no se limitó al control vehicular, Santibañez Cortés detalló que los elementos brindaron apoyo directo a la población, trasladaron a personas que no podían regresar a sus domicilios por la inundación de calles, retiraron ramas, basura y otros objetos arrastrados por la lluvia que bloqueaban el paso, y atendieron incidentes menores derivados del temporal, como vehículos detenidos y peatones que requerían asistencia.

Estas acciones se realizaron en coordinación con Protección Civil y Servicios Públicos Municipales, quienes mantienen monitoreo de alcantarillas y sistemas de bombeo.