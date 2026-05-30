Llevan justicia electoral hasta comunidades vulnerables en Campeche

La Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Programa Itinerante, ha ampliado su cobertura a regiones del país donde antes no brindaba atención directa, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad.

La magistrada Claudia Valle, de la Sala Superior del TEPJF, informó que en 10 años de funcionamiento se han atendido alrededor de seis mil casos, destacando que el propósito no es solo generar estadísticas, sino atender abusos y garantizar derechos. Explicó que el programa busca acercar los servicios a comunidades que enfrentan barreras económicas, geográficas, de idioma y exclusión histórica, como pueblos indígenas, personas afrodescendientes, de la diversidad sexual y con discapacidad, con presencia en estados como Campeche y Yucatán.

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Señaló que la estrategia itinerante permite atender a quienes no pueden trasladarse a las oficinas, además de canalizar los casos a las autoridades competentes cuando corresponde. Asimismo, se ofrece asesoría y acompañamiento jurídico gratuito durante todo el proceso hasta la resolución de los casos.

La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Indira Isabel García, destacó la relevancia de este trabajo en sus 10 años de operación (2016–2026), subrayando la importancia de acercar la justicia a comunidades alejadas para que nadie quede sin defensa por desconocimiento de sus derechos político-electorales.