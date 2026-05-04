Vecinos de Paraíso Maya en Cancún detienen a presunto ladrón tras intentar asaltar una pizzería

Habitantes del fraccionamiento paraíso Maya detuvieron a un asaltante durante la madrugada luego de que fuera sorprendido intentando cometer un atraco en contra del personal de una pizzería ubicada sobre la calle cenote verde Lucero con Boulevard Paraíso Maya.

Afortunadamente los trabajadores del establecimiento lograron solicitar ayuda de habitantes de la zona quienes rápidamente se juntaron y posterior realizaron la detención del sujeto al cual sometieron contra el suelo para posteriormente amarrarlo hasta el arribo de una unidad policiaca.

Vecinos en el lugar de los hechos refirieron que no es la primera vez que se realizan asaltos o robos en negocios de los alrededores y departamentos por lo que solicitaron mayor presencia policial en la zona.