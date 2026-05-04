Dejan cartulina con amenazas en la colonia Rafael E. Melgar de Carrillo Puerto

La aparición de una cartulina con una serie de amenazas en una de las calles de la colonia Rafael E. Melgar, vino a movilizar a los cuerpos policiacos y de la Secretaria de Marina. Hasta el momento no ha sido revelado para quien iba dirigido el mensaje.

Los hechos se registraron luego de las 14 horas con 30 minutos en la prolongación de la avenida Santiago Pacheco Cruz entre las calles 36 y 38 de la colonia Rafael E. Melgar, cuando fue reportado a través del número de emergencia de la presencia de una cartulina color amarilla con mensajes de amenaza.

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Tras el reporte ciudadano, se movilizaron al lugar varias patrullas de la policía municipal además de la Secretaria de Marina, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo que lo ocurrido. Para ello se tuvieron que ingresar en una brecha que conduce a varios predios en la zona.

Hasta el momento las autoridades guardan un gran hermetismo al respecto, toda vez tras una larga espera al final las autoridades tuvieron que hacer el levantamiento correspondiente para que dicha cartulina con mensaje de amenazas sea trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública para realizar las diligencias correspondientes.

Al cierre de la presente edición, no había sido revelado para quien va dirigido dicho mensaje de amenazas, aunque al sitio fue observado un civil sin camisa lo que permitía ver su torso, quien se encontraba dialogando con las autoridades.