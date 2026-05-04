Esta sería la nueva imagen del mercado Lucas de Gálvez de Mérida tras su rehabilitación

Este lunes 4 de mayo iniciaron las acciones para la rehabilitación del mercado Lucas de Gálvez del Centro de Mérida, revelando la imagen de lo que se pretende realizar en las obras a cargo del Ayuntamiento.

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada anunció trabajos de renovación en el Mercado Lucas de Gálvez, para recuperar espacios públicos, el libre tránsito, y propiciar un mayor consumo en uno de los principales centros de abasto del municipio.

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Como parte de estas acciones, se busca tener un cambio de imagen urbana, pues el Ayuntamiento pretende instalar:

26 jardineras

Seis bancas

Un tótem informativo

Dos depósitos de basura

Asimismo, se rehabilitarán banquetas, se pintarán cruces peatonales y se intervendrán diversos elementos del mercado, incluyendo la fachada de la zona de mariscos.

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También se mejorarán los accesos mediante la aplicación de pintura termoplástica en rampas y escaleras, se colocará malla sombra para mayor confort de los usuarios, se construirán 107 metros cuadrados de concreto estampado y se integrarán dos murales que reflejarán la identidad cultural del lugar: uno a cargo de un artista urbano y otro realizado por los propios locatarios.

El proyecto será desarrollado principalmente con inversión privada y estará a cargo del despacho internacional Arquitectos GEHL, en colaboración con el Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo.

Este esfuerzo conjunto es resultado de más de un año de trabajo técnico y de planeación, enfocado en generar soluciones centradas en las personas y en la vida urbana.